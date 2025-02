Eerstelijnszone Zennevallei viert vijfjarig bestaan en kijkt vooruit: “Inzetten op de veerkracht van zorgverleners”

Vijf jaar geleden werd de Eerstelijnszone Zennevallei officieel boven de doopvont gehouden, als onderdeel van de bredere hervorming van de eerstelijnszorg in Vlaanderen. In die vijf jaar heeft de Eerstelijnszone Zennevallei, in samenwerking met tal van zorg- en welzijnsorganisaties en lokale besturen, al heel wat kunnen verwezenlijken.

Nog voor de kersverse organisatie zich kon toeleggen op de ‘gewone’ werking, kreeg ze meteen een cruciale opdracht tijdens de COVID-19-pandemie. Zo hielp de Eerstelijnszone onder meer bij de opstart en uitbating van twee vaccinatiecentra (Beersel en Halle). Aansluitend zorgde de toestroom van Oekraïense vluchtelingen voor een nieuwe uitdaging, waarbij medische en sociale ondersteuning centraal stonden.

Actieplan 2025: bouwen aan de zorg van morgen

De Eerstelijnszone Zennevallei wil de komende jaren inzetten op verschillende prioriteiten om de zorg en het welzijn in onze regio beter te maken.

Opvallend daarbij is de inzet op de veerkracht van de zorgverleners. De Eerstelijnszone wil investeren in het welzijn en de mentale gezondheid van de zorgverleners via vorming, intervisie en ondersteuningstrajecten. Doel is om burn-out en stress preventief aan te pakken.

Ook het huisartsentekort staat hoog op de agenda. Samen met alle actoren wil men een structurele aanpak uitwerken om het tekort aan huisartsen te verminderen. Daarbij wordt gedacht aan het aantrekken van nieuwe artsen, het ondersteunen van startende en gevestigde praktijken en het sensibiliseren van burgers over het juiste gebruik van zorg.

De Eerstelijnszone wil ook de uitbouw en de versterking van palliatieve zorg ondersteunen met daarbij aandacht voor comfort, waardigheid en ondersteuning van zowel de patiënt als diens naasten.