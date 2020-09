Lokale hubs moeten streekproducten in onze hoofdstad krijgen

Hoe verse voedselproducten van lokale boeren uit De Rand vlot en op een ecologische manier in Brussel krijgen? Dat is de vraag waar het project ‘Hup Hub Brussel’ een antwoord op wil geven. Vandaag gaf Steunpunt Korte Keten symbolisch het startschot van het project. Groenten, melk en vlees van landbouwer Koen uit Zemst werden met de boot vanuit Vilvoorde naar Brussel gebracht.

Net zoals Sinterklaas komen alle goeie dingen met de boot en dus laadde Koen Van Haesendonck vanochtend in Vilvoorde zijn verse producten uit Zemst over op de waterbus. Zoals Koen zijn er veel lokale producenten in de Rand die maar wat graag hun verse voeding bij de consument in Brussel krijgen. Maar dat is niet altijd evident.

“Je kan niet vragen aan elke landbouwer of producent dat ze hun melk, vlees of fruitsappen naar de hoofdstad brengen. Daarom gaan we in de Rand rond Brussel hubs maken waar al die producten verzameld worden. Die worden dan gezamenlijk naar Brussel gebracht”, zegt gedeputeerde voor Streekproducten Monique Swinnen (CD&V).

Zo gebeurt de levering aan klanten in Brussel efficiënter en ecologisch verantwoord. In Brussel is de vraag naar verse producten uit De Rand alvast groot. Meer dan 100 landbouwbedrijven stappen mee in het project want de Korte Keten is een win-win voor producent en consument. “Voor de boer omdat die een betere prijs krijgt en aan de andere kant omdat hij er meer zijn hart en ziel kan insteken zodat de producten nog beter worden. En de Brusselse consument krijgt een heel vers product met veel smaak”, aldus Swinnen.

Steunpunt Korte Keten onderzoekt momenteel hoe de streekproducten in de hoofdstad geraken. “Zo kijken we niet alleen naar de boot, maar ook via het spoor. Er zijn veel treinen die dagelijks Brussel binnen en buiten rijden. Op de daluren is er zeker plaats, maar we moeten kijken met de NMBS wat de mogelijkheden zijn”, zegt Ann Detelder.