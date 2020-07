Lokale politie voert coronacontroles op

Op de zaterdagmarkt in Zellik deden agenten van de politiezone AMOW dit weekend controle op het dragen van mondmaskers. Er werden geen processen-verbaal opgesteld en dat is maar goed ook want wie geen mondmasker draagt, riskeert een boete die kan oplopen tot 250 euro.

Meer controles op het dragen van het mondmasker, in de politiezone AMOW gaven ze dit weekend alvast het goede voorbeeld. “Onze ploeg heeft maar één persoon echt terecht moeten wijzen omdat hij het roken van zijn sigaret belangrijker vond dan het gebruiken van zijn masker”, klinkt het bij een van de agenten.

Meer controle betekent ook meer werk voor de agenten van de lokale politie. Want zij houden niet alleen op de markt een extra oogje in het zeil, dat is ook het geval in de cafés en in de restaurants. “Ook hier krijgen mensen eerst een waarschuwing. Gaan ze opnieuw in de fout, dan volgt onmiddellijk een boete.”