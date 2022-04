Machelse Kerklaan wordt stadsboulevard met fiets- en voetpaden

De Kerklaan in Machelen ondergaat vanaf vandaag een grondige facelift. De drukke baan wordt heraangelegd en moet een ‘stadsboulevard’ worden, waar ook ruimte is voor voetgangers en fietsers. De Kerklaan wordt ook een enkelrichtingsstraat.

Het gaat om het stuk van de Kerklaan tussen de Woluwelaan en De Rittwegerlaan, en de Nijverheidsstraat. Deze druk bereden weg verbindt het centrum van Machelen met de Schaarbeeklei. Tijdens de werken is er enkel lokaal verkeer mogelijk in de Kerklaan. Verkeer dat de Kerklaan inrijdt, kan enkel nog tot aan de Rittwegerlaan rijden en wordt dan naar de Nijverheidsstraat richting Vilvoordelaan geleid. Na de heraanleg zal het verkeer komende van de Woluwelaan enkel nog richting de Schaarbeeklei in Vilvoorde mogen rijden in het eerste gedeelte. Er komt ook een tonnagebeperking. In het andere gedeelte – vanaf de Rittwegerlaan - zal het verkeer wel nog in twee richtingen doorkunnen.

“We zetten in op een veilige verbinding naar Vilvoorde”, zegt schepen van Mobiliteit Steve Claeys (N-VA). “De Kerklaan moet een soort woon- en handelsboulevard worden – veel autoluwer dan de huidige ‘industriële’ inrichting - waar ook ruimte is voor voetgangers en fietsers. Langs beide kanten van de weg komen er dan ook fiets- en voetpaden.” De werken zouden tegen het bouwverlof voltooid moeten zijn. Het kostenplaatje bedraagt ongeveer 1,5 miljoen euro, grotendeels gesubsidieerd door de hogere overheid.