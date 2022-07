Mack na bijna zes weken vertraging opnieuw in de lucht

Mack Rutherford (17) uit Sint-Genesius-Rode heeft zijn solovlucht rond de wereld voortgezet. Meer dan een maand stond hij aan de grond in Dubai, maar sinds een week is hij terug aan het vliegen. Via Pakistan en India landde Mack gisteren in Thailand. Al duiken aan de horizon alweer nieuwe problemen op.

De solovlucht van Mack verloopt moeizaam. Nadat hij eerst zeven weken aan de grond bleef in Griekenland, strandde hij in Dubai. Door de oorlog in Rusland moest Mack een andere route uitstippelen. De administratie daarrond in orde brengen, duurde bijna zes weken. Gisteren landde hij veilig en wel in Thailand. Dat is geen sinecure, want het is er volop moessonseizoen met heel wat onvoorspelbare weersveranderingen. Volgende week wachten mogelijk nog andere problemen. Japan laat het vliegtuigje van Mack voorlopig niet toe in zijn luchtruim.

“Terwijl dat momenteel de enige manier is om richting Alaska te vliegen”, meldt zijn team. “Zijn oorspronkelijke route ging langs China en Rusland, maar dat is door de oorlog geen optie meer. Zelfs als hij de route van zijn zus Zara volgt via Taiwan en Zuid-Korea, moet hij landen in Rusland. Japan is dus de enige optie. We blijven werken om dat mogelijk te maken en hopen dat het land voor Mack een uitzondering maakt.”

Midden maart begon Mack aan zijn solovlucht die drie tot vier maanden zou duren. “Maar geen zorgen, hij heeft nog een jaar en vijf maanden om de jongste persoon te worden die alleen rond de wereld vloog”, klinkt het.