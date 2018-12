Mariagrot Teralfene krijgt nieuwe beeldjes

De aloude, hartverwarmende Mariadevotie is niet dood, integendeel. De Affligemse Vrienden van de Grot zien weer meer mensen een kaarsje komen branden bij ‘onsliefvrouwke’. Maar de Mariabeelden in de grot zijn aan vervanging toe. Een retourtje Lourdes zal in dit verband… wonderen doen.

Steeds meer mensen branden in deze kerstperiode een kaarsje om iemand te steunen, bijvoorbeeld voor een geslaagd examen. Dat merken de Affligemse Vrienden van de Grot. De vereniging zorgt voor het onderhoud van de Lourdesgrot in deelgemeente Teralfene. Ze restaureerden, met steun van lokale katholieke inwoners, ook al de Heilige Rozenkrans, een ommegang met 15 kapelletjes op het grasterrein achter de grot. Maar de twee Mariabeelden in de grot zijn in slechte staat. Het beeld in de grot heeft geen handen en het exemplaar buiten is een kleiner tijdelijk model omdat het originele werd vernield

De Vrienden gaan daarom in de lente op bedevaart naar Lourdes om waardige vervangsters uit te kiezen. Wie wil kan van 10 tot 14 april mee met de bus naar Lourdes. Alle info vind je op de facebookpagina 'Grot van Teralfene'.