Meer dan 1 miljoen euro voor wielertoerisme in onze regio: “Vlaams-Brabant op de kaart zetten als wielerregio”

Vlaanderen investeert 820.000 euro in alles wat met fietsen te maken heeft in onze regio. De provincie Vlaams-Brabant doet daar nog eens 500.00 euro bovenop. Zo wordt het Sven Nys Cycling Center in Baal uitgebouwd en de Eddy Merckx-route vernieuwd. Lokale wielerhelden zoals Remco Evenepoel moeten het fietstoerisme in onze regio promoten via hun sociale media.

Vlaams-Brabant wil voortbouwen op de wielergekte van vorig jaar, toen de Druivenstreek en Leuven het decor was het WK wielrennen. Bedoeling is om het wieleraanbod in onze regio groter en aantrekkelijker te maken. Onder meer via street art wordt de heroïek van de koers centraal gezet en er wordt geld uitgetrokken om de horeca fietsvriendelijker te maken, onder meer via fietsstallingen. Verder krijgen fietsroutes een upgrade, waaronder die van Eddy Merckx uit Meise. Die gaat van 70 naar 150 kilometer én van 500 naar 1.500 hoogtemeters.

Lokale wielerhelden, waaronder Remco Evenepoel uit Schepdaal, worden dan weer fietsambassadeurs voor onze regio. “Deze jonge kanonnen zullen er met hun internationale uitstraling zeker toe bijdragen dat Vlaams-Brabant als wielerregio op de internationale kaart gezet wordt”, zegt Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir. “Met de campagne die tot 2025 zal lopen willen we een krachtige smoel creëren voor de veelzijdige en kwaliteitsvolle fietsroutes in Vlaams-Brabant.”

Naast Toerisme Vlaanderen pompt ook de provincie Vlaams-Brabant 500.000 euro in het wielertoerisme. “Het is de investering waard. Een wielertoerist laat gemiddeld per dag 12 tot 13 euro achter als hij in onze regio komt fietsen. Als je weet dat op een mooie dag onze regio duizenden wielertoeristen lokt, dan kan je de rekening maken”, zegt gedeputeerde Gunther Coppens.