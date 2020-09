Meer dan de helft van fietspaden langs gewestwegen in slechte staat

54% van de fietspaden langs gewestwegen in Vlaams-Brabant is in slechte staat en niet verkeersveilig. Dat blijkt uit een rapport van Agentschap Wegen en Verkeer.

Over heel Vlaanderen werd in 2019 in totaal bijna 7.700 kilometer gecontroleerd. In Vlaams-Brabant gaat het om 371 kilometer. Dat is ongeveer één derde van alle fietspaden langs gewestwegen in onze provincie. 46% van de gecontroleerde fietspaden scoorde behoorlijk of beter, maar nog altijd blijft 54% van de fietspaden onvoldoende. 30% scoort zelfs slecht tot zeer slecht op het vlak van rijcomfort. De situatie is wel lichtjes verbeterd tegenover de vorige meting in 2017. Ook op het vlak van veiligheid scoren de fietspaden ondermaats. Zo is er op vele plekken nog geen of te weinig ruimte tussen de fietspaden en de rijbanen.

“We hebben een historische achterstand en die raakt maar niet weggewerkt”, zegt Wies Callens van de Fietsersbond. “Ja, er zijn meer middelen naar fietsinfrastructuur gegaan de voorbije jaren. Maar die gingen vooral ook naar nieuwe fietssnelwegen. En niet naar het aanpassen of het onderhoud van de bestaande infrastructuur.” De Vlaamse overheid erkent dat er nog werk aan de winkel is. Agentschap Wegen en Verkeer zegt ook dat Vlaanderen zo volgebouwd is dat procedures lang aanslepen en er vaak ook geen plaats meer is om bredere of gescheiden fietspaden aan te leggen.