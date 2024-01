Verkiezingen 2024

Op de nieuwjaarsreceptie van N-VA in Sint-Pieters-Leeuw is de volledige kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen bekend gemaakt. Eerder was al bekend dat huidig burgemeester Jan Desmeth de lijst trekt. Hij krijgt de steun van schepen An Speeckaert op de tweede plaats en provinciaal...