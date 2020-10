Merchtemse huisarts verliest strijd tegen coronavirus

Het is de Groepspraktijk Merchtem, waar Jan huisarts was, dat het droevige nieuws bekend maakte. "Met heel veel verdriet melden wij het overlijden van onze geliefde dokter Jan Vandevoorde”, staat te lezen op de website. “Onze gedachten zijn bij zijn familieleden en kinderen. Professor Dr. Vandevoorde bracht het ultieme offer in de strijd tegen COVID-19. Laat ons allemaal zo veilig mogelijk zorg dragen voor mekaar en onszelf.” De Merchtemse praktijk heeft een rouwregister geopend voor hun betreurde collega.

De dokterspraktijk waarbij Jan Vandevoorde in Merchtem aangesloten was, werd in 1975 opgericht door Dokter Professor Jan Kartounian. Hij doceerde huisartsengeneeskunde aan de VUB. Jan was één van zijn studenten en werd later zelf professor aan de Brusselse universiteit. Vandevoorde vervoegde de groepspraktijk in Merchtem in 1985. “Hij was zo vriendelijk, heel open, altijd bereid om te helpen. Zonder hem zou de groepspraktijk niet zo ver staan. Hij was onder andere een kei met computers, ook heel sterk in administratie en altijd piekfijn in orde met papierwerk. Daar kon je nog iets van leren", aldus Kartounian.

Vandevoorde kreeg de eerste symptomen enkele weken geleden. “Hoe hij het heeft opgelopen, weten we niet”, gaat Kartounian verder. “De besmettingen kunnen van overal komen. Er waren in onze dokterspraktijk vier van de zeven artsen die positief testten op het coronavirus. Drie werden niet ziek, maar Jan dus wel. Hij werd bijna onmiddellijk opgenomen op intensieve zorgen en was vrijwel veertien dagen stabiel. Maar daarna ging hij geleidelijk achteruit.”

Ook de Vrije Universiteit Brussel betuigt zijn medeleven aan de naasten van de Merchtemse dokter. "Jan was een bijzonder fijne collega die nauwgezetheid hoog in het vaandel droeg en zeer geliefd was als collega en professor. Hij stond altijd open voor een gesprek als het wat moeilijker was. Zijn warme persoonlijkheid zullen we ontzettend missen", getuigt decaan van de faculteit Geneeskunde en Farmacie en collega Dirk Devroey.