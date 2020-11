Minder files rond Brussel door lockdown en telewerk

Op de autosnelwegen rond Brussel is de filedruk de voorbije weken met maar liefst 87 procent gedaald. Dat berekent het Vlaams Verkeerscentrum. Uiteraard zit de verstrengde lockdown en het verplicht telewerken daar voor veel tussen.

Normaal zijn oktober en november drukke filemaanden door het herfstweer, maar die van 2020 zullen als heel rustig de geschiedenisboeken ingaan. “Er was een extra week herfstvakantie, maar dan nog is de daling onvoorstelbaar”, zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum aan Belga. “Door de semi-lockdown zijn er amper nog structurele files. In de eerste week van de herfstvakantie daalde het aantal files zelfs met 82 procent.”

In heel Vlaanderen daalt de filedruk, maar rond Brussel daalt die het meest: 87 procent. “In Brussel zijn meer jobs die van thuis uit kunnen worden uitgevoerd, vandaar dat hoger cijfer”, aldus nog Bruyninckx. "Vorige week was er een derde minder autoverkeer op de baan. Op het vrachtverkeer is de impact van de coronacrisis veel minder groot."