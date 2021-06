Minister Verlinden wil leercommissie die lessen trekt uit brand Opwijk

Vrijdag 9 april 2012 legde een zware brand in het centrum van Opwijk op korte tijd elf dakappartementen in de as. De onderliggende appartementen liepen rook- en waterschade op. Opvallend aan de brand was dat het ging om vuur in vrij recent gebouwde appartementen. Verlinden wil daarom laten onderzoeken op welke manier de bouwwijze een rol speelde bij de snelle verspreiding van het vuur. Ze wil ook weten of de huidige voorschriften voor brandveiligheid moeten worden aangepast om dergelijke drama’s in de toekomst te vermijden. Ook wil de minister van Binnenlandse Zaken te weten komen hoe de brandweer dergelijke branden veilig en efficiënt kan aanpakken.

De leercommissie die zich over deze vragen zal buigen, gaat dus niet op zoek naar een verantwoordelijke van de brand. Dat maakt deel uit van het gerechtelijk onderzoek. De commissie voor het eind van die jaar conclusies en aanbevelingen op tafel leggen.