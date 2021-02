Minister Weyts steunt Broeklin-project: “In Vlaanderen krijg je geen twee stenen op elkaar gelegd”

Broeklin is een voorbeeldproject voor de regio en voor Vlaanderen. Dat zegt minster van Vlaamse Rand Ben Weyts over de werkwinkelwijk Broeklin, die Uplace graag wil realiseren in Machelen. Hij sprak vandaag uitdrukkelijk zijn steun uit aan het project.

De minister van de Vlaamse Rand reageerde voor het eerst openlijk op het project samen met onder meer Uplace, VOKA, Unizo en Bond Beter Leefmilieu aan zijn zijde. Zij willen samen een coallitie vormen om de noordelijke kanaalzone nieuw leven in te blazen. "Broeklin is een voorbeeld voor Vlaanderen. We zijn hier van een conflictmodel naar een samenwerkingsmodel gegaan", zegt minister Ben Weyts. "Dankzij een sterke samenwerking tussen alle betrokkenen wordt Broeklin heel erg ondersteund door de ruime regio.”

Maar niet iedereen is even tevreden met de plannen van Broeklin. Zo gaven Vilvoorde en Leuven onlangs nog een negatief advies voor het project. Vilvoorde vreest net als bij voorganger Uplace nog altijd een verkeersinfarct en stelt het zich net als Leuven vragen bij het concept van de maakwinkels. De juridische strijd om de oude industrietzone in Machelen te ontwikkelen duurt intussen al meer dan tien jaar.

“Grote en ambitieuze projecten worden met veel drive uitgeschreven door ondernemende mensen, maar raken maar niet van de grond”, aldus Weyts. “Ondernemers dreigen daardoor in een sfeer van malaise en fatalisme te verzinken. In Vlaanderen krijg je geen twee stenen meer op elkaar gelegd. Daar moeten we echt uitgeraken.”