Minister Weyts wil nog eens 100.000 bomen extra in Vlaamse Rand

Minister van Vlaamse Rand Ben Weyts wil nog eens 100.000 extra bomen en struiken planten in de Vlaamse Rand. Die komen bovenop de 100.000 die de huidige Vlaamse regering al gefinancierd werden en nu volop aangeplant worden. Hij lanceert daarom de campagne ‘De Vlaamse Rand boomt’. “Vroeger waren we tevreden als we groen konden behouden. Nu gaan we meer dan ooit in het offensief”, zegt Weyts.

In 2019 startte de Vlaamse regering om 100.000 bomen en struiken aan te planten in de Vlaamse Rand. Die zijn intussen gefinancierd en worden volop geplant. Dat moeten er de komende jaren nog eens 100.000 worden. “We verdubbelen de doelstelling en gaan voor nog méér groen, meer bomen en struiken in onze Vlaamse Rand”, zegt Ben Weyts. “Het is een prachtige streek met veel natuurschoon. We hebben daarom de ambitie om het Vlaamse én groene karakter van de Rand te beschermen én te versterken.”

Om de ambities kracht bij te zetten, lanceert Weyts samen met de Bûûmplanters de campagne ‘De Vlaamse Rand Boomt’. De campagne wil naast de inwoners van de Vlaamse Rand ook bedrijven, lokale besturen of verenigingen mobiliseren om te zorgen voor méér groen in de streek. Via de Bûûmplanters kan je één of meerdere bomen laten leveren of via de growfundactie een euro doneren. Voor elke euro die wordt, legt Weyts er via het Randfonds vier euro bij, waarmee opnieuw een boom kan worden aangeplant. “We zetten het offensief voor een groenere Rand onverminderd voort. We voeren het zelfs op. De Vlaamse Rand moet ‘boomen’”, aldus Weyts.

Een uitgebreid verslag over de campagne zie je vanavond in Over de Rand, meteen na het Nieuws.