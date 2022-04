Minste fietsdoden in Vlaams-Brabant

In Vlaams-Brabant viel vorig jaar het kleinste aantal fietsdoden van alle Vlaamse provincies. In totaal gaat het om 6 slachtoffers. Bij de voetgangers is er dan weer een stijging van het aantal verkeersdoden. In totaal waren het er 7.

Het aantal doden bij voetgangers is het op één na hoogste sinds 2015 en in vergelijking met twee jaar geleden gaat het om een gevoelige stijging. Alle dodelijke ongevallen met voetgangers gebeurden binnen de bebouwde kom en de meest voorkomende oorzaak was het niet verlenen van voorrang. Het aantal letselongevallen bij voetgangers was dan weer het laagste ooit. Wat fietsers betreft, vielen er opvallend minder dodelijke slachtoffers te betreuren, het waren er in totaal 6. De helft van die slachtoffers reed met een elektrische fiets. Wat betreft het aantal ongevallen met fietsers gaat het dan weer de verkeerde kant uit en ook hier worden de meeste ongevallen veroorzaakt door het niet verlenen van voorrang.