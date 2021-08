Morgen begint De Gordel, met alweer een nieuwigheid

Morgen begint de Gordelweek. Een week lang kan je sporten en genieten in de Groene Rand, met als kers op de taart de Gordelzondag op 5 september. Dan valt er in focusgemeente Sint-Pieters-Leeuw en op het domein van Huizingen vanalles te beleven. Vanmorgen werd het startschot van de Gordel gegeven, op een erg bijzondere plek.

Plaats van afspraak voor de aftrap van de Gordelweek was de Spottersplaats 01/19 vlakbij de luchthaven in Zaventem. En daar had Vlaams minister bevoegd voor de Vlaamse Rand een goeie reden voor: “We proberen altijd iets nieuws toe te voegen aan het gordelparcours. Dit jaar kan je gaan fietsen op de ringweg langs de luchthaven. Die is normaal gezien afgesloten, maar wordt nu opengesteld.” Vanop die plek heb je een fantastisch zicht over de start- en landingsbanen van Brussels Airport.

vzw 'de Rand'

Er zijn uiteraard meerdere fietstochten en ook wandelingen tijdens de Gordel. Die vertrekken allemaal in de focusgemeente, het domein van Huizingen of aan de gemeenschapscentra van vzw ‘de Rand’. “Al die samenwerkingen zijn erg fijn,” vindt directeur van vzw ‘deRand’ Jo Van Vaerenbergh. “De gemeenschapscentra, het sociaal leven, de verenigingen, het cultuuraanbod,… alles samen zorgt ervoor dat de Vlaamse Rand zal bruisen de komende week en zeker volgende week zondag.”

5 september

Op de topdag van de Gordel zijn er in het Colomapark in Sint-Pieters-Leeuw animatie voor jong en oud en optredens van onder meer Niels Destadsbader. Ook in het domein van Huizingen wordt een heel aanbod voorzien, onder meer met een optreden van de nieuwe Mega Mindy. “Er zal voor elk wat wils zijn en ook heel wat catering. Uiteraard zorgen we er voor dat alles coronaproof verloopt. Daarom moet je voor de activiteiten op 5 september reserveren,” aldus gedeputeerde voor Provinciedomeinen Ann Schevenels.

De Gordel volg je niet alleen in de Groene Rand, maar ook op RINGtv.