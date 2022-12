Om de tien jaar is er een herberekening van het aantal inwoners per provincie. Het aantal zetels per provincie wordt daarop afgestemd. Vlaams-Brabant telt nu bijna tachtigduizend inwoners meer dan tien jaar geleden. Het totaal aantal zetels in het Vlaams Parlement blijft wel hetzelfde, namelijk 124. West-Vlaanderen moet één zitje inleveren ten koste van onze provincie.