Nauwer overleg tussen Vlaams-Brabant en Brussel over corona

De provincie Vlaams-Brabant en het Brussels Gewest willen werk maken van een snellere en efficiëntere uitwisseling van coronacijfers. “Het is belangrijk om te weten wat er in Brussel gebeurt, zodat we in de randgemeenten de juiste maatregelen kunnen nemen”, zegt gouverneur Jan Spooren.

Vilvoords burgemeester Hans Bonte (sp.a) luidde maandag in ons nieuws nog de alarmbel. Volgens Bonte is er te weinig overleg met het Brussels Gewest en kunnen de randburgemeesters daardoor niet de gepaste maatregelen nemen, nu de coronacijfers weer de hoogte in gaan. Gouverneur Jan Spooren heeft intussen overleg gehad met het Brussels Gewest. Het Gewest en de provincie Vlaams-Brabant gaan voortaan sneller en intensiever cijfers uitwisselen. Zo kunnen de randburgemeesters adequater reageren wanneer er zich net over de grens in Brussel verontrustende ontwikkelingen voordoen.