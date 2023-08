Nieuw keerpunt aan op- en afrittencomplex Affligem plechtig geopend

In Affligem is het keerpunt aan het op- en afrittencomplex van de E40 vandaag plechtig geopend, na 5 maanden werken. De lichten aan de afrit zijn verdwenen en je kan niet meer naar links afslaan. Dat moet de doorstroming verbeteren en het risico op ongevallen verkleinen.

De rotonde aan het op- en afrittencomplex van Affligem is feestelijk geopend. Verkeer dat van Liedekerke naar Gent rijdt, kan niet meer op de brug afslaan en moet eerst voorbij het keerpunt. Maar de ingrijpendste verandering bevindt zich aan de afrit: daar zijn de verkeerslichten weggehaald. “Het verkeer dat van Brussel komt moet een keerbeweging maken om richting Liedekerke te rijden”, legt Kathy Vandenmeersschaut, administrateur-generaal Wegen & Verkeer, uit. “Aan de lichten aan de andere kant van de brug hebben we ook een extra rijstrook toegevoegd, zodanig dat de afwikkeling beter en sneller kan gebeuren.” Die afwikkeling was al jaren een struikelblok, vooral op de afrit zelf. Er ontstond vaak file, tot op de autostrade. “De aanpassingen zijn een heel goede zaak voor de gemeente”, vindt schepen van Openbare Werken Tim Herzeel. “Ook voor de hulpdiensten is het belangrijk dat ze nu veel makkelijker doorkunnen.”