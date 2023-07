Nieuw marktplan moet wekelijkse markt Meise aantrekkelijker maken

In juni keurde de gemeenteraad het nieuwe marktplan goed. De marktkramen staan vanaf nu aaneensluitend opgesteld en de markt is volledig verkeersvrij. “Er zullen dus geen eilandjes met groepen kramen staan,” zegt de schepen. “We willen onze markt zo aantrekkelijker, aangenamer en veiliger maken zodat we nog meer bezoekers mogen ontvangen.”

Eethoek

Er is ook een eethoek voorzien op de markt. “Verschillende eetkramen zijn daar gebundeld zodat het gezellig wordt om er je hamburger of wafel te eten. We hopen ook nog extra eetkramen aan te trekken,” klinkt het. Bovendien is er een apart zomermarktplan en een wintermarktplan, zodat tijdens de zomer ook de terrassen van de horecazaken hun plaats krijgen en mee voor een fijne marktbeleving zorgen.

Verkeer

Omdat de markt nu aaneensluitend is, is er volgens de schepen ook geen verkeer meer mogelijk. “Tot vorige week kan je nog via de August Van Doorslaerlaan de Brusselsesteenweg op rijden,” aldus Lathouwers. “Nu is dit niet meer mogelijk, wat onze markt ook veiliger maakt.” Voor het doorgaand verkeer is er een omleiding voorzien. Als er festiviteiten of een kermis zijn op zaterdag, verschuift de markt verder op de Brusselsesteenweg richting Plantentuin. Ook daar is een plan voor opgemaakt.

De nieuwe marktopstelling heeft een proefperiode van zes maanden. Daarna volgt een evaluatie en kunnen er indien mogelijk wijzigingen worden doorgevoerd. Tijdens de proefperiode zal ook de brandweer een testrit maken, zodat ook het veiligheidsplan nagekeken wordt.