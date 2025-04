Opnieuw een reuzenaronskelk in bloei: Plantentuin Meise langer open

Je kan de reuzenaronskelk bewonderen in het Plantenpaleis, waar een gloednieuwe plek is aangelegd in de Regenwoudkas, helemaal gericht op de noden van deze bijzondere plantensoort.

De plant bloeit minder dan 72 uur en dat blijft een zeldzame gebeurtenis, omdat individuen in het wild ver uit elkaar staan. De reuzenaronskelk wordt bedreigd door ontbossing en profiteert nu van beschermingsprogramma's in botanische tuinen zoals die in Meise, waar het kweken van exemplaren uit zaad en uitwisselingen tussen instellingen helpen om deze opmerkelijke soort te behouden.

Vandaag en morgen blijft de Plantentuin langer open: Je kan een ticket kopen bij de kassa tot 19u30. Bezoek is mogelijk tot 20u30.