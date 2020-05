Nieuwe ecologischere bussen in Lennik en Dilbeek

Tussen Ninove en Brussel rijden sinds kort nieuwe bussen op lijn 128. De vervanging van de oude harmonicabussen kadert in een inhaalbeweging van De Lijn om de busvloot in de Vlaamse Rand, in dit geval in Lennik en Dilbeek, op hetzelfde peil te brengen als in de rest van Vlaanderen.