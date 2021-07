In Merchtem sloegen de voorbije vier dagen de Merchtemse jeugdhuizen hun tenten op in het Lijsterbespark. Ze stampten samen met een aantal nieuwe Merchtemnaren een pop-upbar uit de grond.

Gisteravond was de pop-upbar van het Lijsterbespark een laatste keer open. Op het programma stonden vier dagen lang optredens, dj’s, zomerse spelletjes en cocktails. De uitbating van de bar was in handen van de Merchtemse jeugdhuizen. Bijzonder was dat ook een aantal nieuwe Merchtemnaren meewerkten aan het project. Gisteravond kwamen zij de handen uit de mouwen steken in de pop-upbar.

Een verslag zie je maandag in ons nieuws.