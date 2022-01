Nieuwe timing voor ingebruikname fietsbrug Diegem

De bouw van de fietsbrug over de Ring rond Brussel in Diegem heeft acht maanden vertraging opgelopen door het faillissement van een onderaannemer. De missing link op het tracé van de fietssnelweg Leuven-Brussel moest eigenlijk deze zomer al klaar zijn. Nu is de opening voorzien in maart.

De gloednieuwe fietsbrug in Diegem is 800 meter lang en zal de fietsafstand tussen Leuven en Brussel met zo’n drie kilometer inkorten én veiliger maken. De Werkvennootschap begon al in augustus 2020 met de werkzaamheden voor de bouw van de brug. Toen werd er een constructie van vijf brugpijlers op de Ring en de Woluwelaan neergepoot. Het plaatsen van de stalen brugdekken daarna liep echter vertraging op. “Onze onderaannemer die de stalen brugdekken maakte, is failliet gegaan,” legt woordvoerder Marijn Struyf van de Werkvennootschap uit. “Daardoor zijn die brugdekken door de curator in beslag genomen en pas laat vrijgegeven. Pas eind deze maand kunnen we ze plaatsen.” Vervolgens is er nog een afwerkingsfase gepland. Half maart zou de fietsbrug in gebruik genomen kunnen worden.