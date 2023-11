Nieuwe website KINDERSTREKEN vereenvoudigt toegang tot familietheater en -films

Met Kinderstreken willen alle cultuurhuizen van Cultuurregio ZENDER ‘jong’ publiek laten proeven van jeugdtheater en -film op verschillende leuke plekken in de streek Pajottenland & Zennevallei.

Familietheater en -films zijn een geliefd uitstapje bij gezinnen, maar het plannen ervan kan soms een uitdaging zijn. Verspreide informatie, verschillende verkooppunten en lange zoektochten kunnen het proces bemoeilijken. De website www.kinderstreken.be is speciaal ontworpen om deze problemen op te lossen en ouders te helpen om kindvriendelijke culturele evenementen in de regio te vinden.

De website is ontworpen met het oog op gebruiksgemak en biedt een schat aan informatie over aankomende familietheater- en filmvoorstellingen.

De website biedt deze voordelen:

· Gecentraliseerde informatie: Gebruikers kunnen eenvoudig door de uitgebreide kalender van kindertheater- en filmvoorstellingen bladeren, inclusief beschrijvingen, datums, tijden en locaties.

· Online ticketverkoop: Tickets van diverse huizen kunnen tegelijk en direct via de website worden aangeschaft, waardoor ouders kostbare tijd besparen.

· Filteropties: Ouders kunnen filteren op leeftijdsgroep, genre en locatie, zodat ze snel de meest geschikte evenementen voor hun kinderen kunnen vinden.

· Nieuws en Updates: De website biedt ook nieuws, artikelen en updates over de nieuwste familietheater- en filmproducties in de regio.

"Met Kinderstreken willen we de drempel naar film en theater in de regio verlagen en ouders helpen bij het plannen van leuke en educatieve uitstapjes voor hun kinderen. We hopen dat deze website snel ontdekt wordt door de gezinnen in onze regio en dat het bijdraagt aan de groei van de kinderkunst en -cultuur", zegt Nick Hollemans, programmator familie CC Coloma, Sint-Pieters-Leeuw

“Kinderstreken is een mooi voorbeeld van hoe het gedeeld ticketingsysteem de samenwerking tussen podiumhuizen versterkt en het gebruiksgemak voor de cultuurliefhebber vergroot. Aanbod en tickets in diverse huizen tegelijk kunnen kiezen en aankopen op 1 plek en via 1 account, daar zit toekomstmuziek in", aldus Jan Jambon, Vlaams minister van Cultuur.

Digitaal Podium: betere klantervaring met gedeeld ticketingsysteem

Dit initiatief wordt ondersteund door het project Digitaal Podium van Cultuurconnect. Samen met 3 pilootgroepen in stad Gent, regio Zuidwest en ZENDER werkt Cultuurconnect aan de implementatie van een digitale basisinfrastructuur op maat van de huizen. Digitaal Podium biedt podiumhuizen een gedeelde ticketingoplossing met website-integratie met het oog op

meer gebruiksvriendelijkheid voor zowel de huizen die samenwerken als voor de cultuurbezoekers van de huizen. De website kinderstreken.be is een van de toepassingen als hefboom voor samenwerking in een stad of regio of een groep van cultuurhuizen met een gedeelde ambitie.