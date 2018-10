Nieuwe wind door Welzijnskoepel West-Brabant

De Welzijnskoepel West-Brabant is een vereniging van 23 OCMW's uit onze regio én dat van het Oost-Vlaamse Geraardsbergen. Aan die OCMW's worden vijf diensten aangeboden waarvoor ze zelf te klein zijn of die ze niet in eigen beheer wensen uit te bouwen. De Welzijnskoepel is voor de OCMW's wat de intercommunales zijn voor de gemeenten.

Twee jaar geleden stapten de OCMW's van Opwijk, Affligem en Gooik uit de koepel. De aanleiding was een audit van de Vlaamse overheid waardoor het bestuur van de koepel onder vuur kwam te liggen. "Uit die audit is gebleken dat er toch een zestal werkpunten waren waar moest op in gezet worden”, zegt Roel Verlinden, algemeen coördinator van de Welzijnskoepel West-Brabant. “Dat waren eigenlijk stuk voor stuk punten die te maken hadden met organisatiebeheer: financieel beheer, personeelsbeleid en zo verder. Al die punten zijn ondertussen aangepakt en weggewerkt en een aantal weken geleden heeft audit Vlaanderen ons dan ook bevestigd dat alles opgelost is en dat de Welzijnskoepel werkt zoals hij zou moeten werken."

De Welzijnskoepel West-Brabant heeft ondertussen heel wat nieuw volk in dienst onder wie een nieuwe algemene coördinator en een nieuwe beleidsmedewerker. En een nieuwe huisstijl en een nieuw logo moeten benadrukken dat er een frisse wind waait door de vereniging van OCMW's.