30ste kunstwerk van bedreigde diersoorten op Animalinasroute

Sinds gisteren groeten een rietvoorn en een pos de fietsers en wandelaars in Kampenhout Sas. Het is een vis die hier in het kanaal rondzwemt. Er is een route uitgestippeld die je nog langs andere muurschilderingen van vogels, vissen en insecten brengt. In de regio Rivierenland, dat zich uitstrekt over dertien gemeenten, is een kwart van die dieren bedreigd.” Daarom vroegen we een lokale kunstenaar om de soorten die er leven in beeld te brengen. Zo kunnen wij passanten erop wijzen dat onze regio heel divers is, maar dat de dieren bedreigd zijn,” legt Nils Iwens van Natuurpark Rivierenland uit.

Dat vindt ook De Vlaamse Waterweg, dat onze rivieren, beken en kanalen beheert. De graffiti is niet zomaar een verfraaiing van hun gevel. “Ons visbestand heeft het niet makkelijk, dus dit is echt een bewustwordingsactie,” aldus Max Verdonck van De Vlaamse Waterweg.

Het project wordt in de toekomst nog verder uitgewerkt, samen met studenten Biologie en Nederlands. “Studenten van Thomas Moore en Busleyden Atheneum Campus Stassaert gaan teksten schrijven bij de afgebeelde diersoorten en die worden vervolgens opgenomen in een radiostudio. Via een app met een gps-systeem zullen die audiofragmenten vervolgens te beluisteren zijn,” zegt Verdonck.