Onbegrip bij zwemclubs dat zwembaden nog niet open mogen

Vanaf maandag mogen we met z’n allen opnieuw binnen sporten. Zo kunnen we bijvoorbeeld weer naar de fitness. Wat niet kan, is gaan zwemmen. De Veiligheidsraad besliste dat zwembaden pas op 1 juli weer open mogen. Dat leidt tot veel frustratie bij de zwemclubs, ook bij Swimming Team Zennevallei.

Gerd Vande Velde kijkt naar het lege zwembad van het Wildersportcomplex in Sint-Pieters-Leeuw. Normaal gezien zwemmen hier en in het Sportoase-zwembad in Halle de 600 leden van Swimming Team Zennevallei. Gerd is zwemleraar en snapt niet waarom zijn club tot 1 juli moet wachten om het water in te duiken. “Het blijft allemaal zeer vaag. Zowel vanuit de overheid als vanuit de sportfederaties kunnen ze ons moeilijk de reden geven waarom we niet zouden mogen opengaan.”

Kleedkamer niet nodig

Volgens Gerd is een zwembad een veilige omgeving. “Enerzijds wordt het water altijd ontsmet met chloor waardoor het virus weinig kans heeft op overleven. Anderzijds is er de enorme omvang van het water, wat het virus erg verdunt.” Bovendien willen Gerd en zijn zwemmers ook toegevingen doen: “Voor ons is het niet nodig dat de kleedkamers en douches weer open gaan. Als club en als competitiezwemmers hebben wij er ervaring mee om ons gewoon aan de rand van het zwembad om te kleden.”

Zwemles

Voor de competitiezwemmers die al zo lang aan wal staan, wordt het zwaar om opnieuw in conditie te geraken, maar ook voor de allerkleinsten die moeten leren zwemmen, hoopt Gerd dat de zwembaden snel kunnen openen: “Voor ouders het belangrijk dat ze met een gerust gevoel hun vakantie tegemoet kunnen gaan. Als club spelen wij daarom een belangrijke rol in het organiseren van zwemlessen.”