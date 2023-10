Onduidelijk waar bezoekers dagverzorgingscentrum Breugheldal na sluiting terecht kunnen

Eind dit jaar sluit dagverzorgingscentrum Bruegheldal in Dilbeek de deuren. Op die plek komt een nieuw woonzorgcentrum. Na de werken keren ook de bezoekers van het dagcentrum terug, maar waar ze in de tussentijd terecht kunnen, is nog onduidelijk. En dat zorgt voor stress bij mantelzorgers en hulpbehoevenden.

Het dagverzorgingscentrum Bruegheldal bestaat acht jaar. Zorgbehoevenden kunnen er terecht voor verzorging en ontspanning. Hun mantelzorgers krijgen zo de kans om even uit te blazen. Maar op 31 december gaat het centrum dicht. Waar de bezoekers dan naartoe moeten, is onduidelijk. “We zijn nog oplossingen aan het zoeken,” licht schepen van Welzijn Walter Zelderloo toe. “Dat zal even duren, maar we zorgen voor een alternatief,” maakt hij zich sterk.

Maar Jos Peeters van Samana, een organisatie voor mensen met een chronische ziekte en mantelzorgers, betwijfelt of de gemeente dat kan waarmaken. “Onze bezoekers kregen een brief waarin stond dat ze persoonlijk gecontacteerd zouden worden voor een oplossing. Maar die mensen hebben geen persoonlijk contact gehad. Ze worden letterlijk in de kou gezet. Eén vrouw zei me zelfs dat ze daar echt niet van slaapt en nachtmerries heeft over de sluiting van het centrum en de onduidelijke situatie.”

Schepen Zelderloo pareert de heftige kritiek van de oppositie. Die zegt dat het Dilbeekse bestuur niet voldoende investeert in zorg en verwijst naar het afschaffen van de mantelzorgsubsidie. “Wij zijn niet ijskoud, zoals gezegd wordt,” aldus Zelderloo. We zoeken echt wel naar oplossingen.”