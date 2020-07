Ongeval buitenring Zaventem afgehandeld

De buitenring in Zaventem was vanmiddag twee uur lang helemaal afgesloten als gevolg van een ongeval. Eén bestuurder raakte daarbij gewond.

Iets voor 3 uur reed de chauffeur van een bestelwagen tegen een aanhangwagen. Op die aanhangwagen stond een graafmachine die door de klap op het wegdek terechtkwam. Eén bestuurder werd gewond overgebracht naar het ziekenhuis maar verkeert niet in levensgevaar. Als gevolg van het ongeval was de buitenring volledig versperd. Het verkeer werd omgeleid via de zijrijweg van de ring, zowel op de buiten- als op de binnenring stonden er lange files.