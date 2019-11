Online archief bundelt honderdduizenden Vlaamse beeld- en audiofragmenten

Via het archief vind je geen beelden of geluid zelf, maar wel welke organisatie in Vlaanderen over een bepaald onderwerp fragmenten heeft. RINGtv alleen al levert zo'n 4.700 zoekresultaten op.

Alle beeld- en audiofragmenten die Het Archief bundelt, kregen extra informatie mee, zoals tal van trefwoorden en de datum van de uitzending waarin de beelden te zien zijn. Op die manier moet de zoektocht in het digitale archief makkelijker zijn.

VIAA wil tegen 2022 al een deel van het archief rechtstreeks beschikbaar stellen. Wie nu beelden te zien wil krijgen, kan via een aanvraagformulier contact opnemen met de organisatie of zender die de beeld- en audiofragmenten beheert.

Alle informatie over VIAA vind je hier.

foto: VIAA