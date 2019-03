In Opwijk is de beek langs het Rodeveld door de aanleg van een KMO-zone herschapen tot een 3 meter brede gracht.

Onrust over verbreding beek

Buurtbewoners trekken aan de alarmbel, maar volgens bevoegd schepen Inez De Coninck is er geen reden tot paniek. Volgens haar is de verbreding nodig om het regenwater op te vangen en af te leiden naar de Klokbeek. De nieuwe KMO-zone wordt 5 hectare groot. 3,6 hectare van het gebied is bestemd voor bedrijven, de overige ruimte zal worden ingericht als water- en groenbuffer.