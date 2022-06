Ons Tehuis Brabant viert 40ste verjaardag met paardenkoetsen

Ons Tehuis Brabant in Kampenhout bestaat 40 jaar. Het zorg, woon- en dagverblijf voor volwassenen met een verstandelijke beperking viert daarom de hele week feest. Vandaag, midden in de feestweek, was er de 20ste editie van de paardenkoetsentocht.

Een stoet van 17 koetsen en huifkarren trok van de hoofdcampus in Berg naar Elewijt en terug. De bewoners van Ons Tehuis Brabant keken meer dan ooit uit naar de tocht want door corona vielen twee edities in het water. “We hebben de feestweek goed voorbereid, het personeel was er nauw bij betrokken”, zegt algemeen directeur Edwin Smets. “ We zijn begonnen met een zondagcafé, maandag heeft Sam Goris opgetreden, gisteren was er een bingonamiddag en vandaag is er dan de tocht met paardenkoetsen. Vrijdag is er nog een grote receptie met een fuif als afsluiter.”

40 jaar Ons Tehuis Brabant zou niet mogelijk zijn geweest zonder de inzet van vrijwilligers die jaar in jaar uit het beste van zichzelf hebben gegeven. Ook vandaag staken ze de handen uit de mouwen. “Die vrijwilligers zijn paardenliefhebbers en organiseren jaarlijks zo’n toch. Het is al de 20ste keer dat die doorgaat. Onze mensen kijken daar enorm naar uit. Ze mogen zelfs twee keer meegaan, want de paardenkoetsen rijden een hele dag door de streek”, aldus Smets.