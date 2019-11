Ook donderdag staking bij De Lijn

De vakbondsacties die vorige week bij De Lijn in Vlaams-Brabant startten, hebben zich vandaag uitgebreid naar heel Vlaanderen. Ongeveer 1 op de 3 buschauffeurs is vanochtend niet uitgereden. Nieuw overleg in de loop van de dag leverde niets op, waardoor er ook donderdag gestaakt wordt.

De hinder in Vlaanderen is het grootst op de stadsnetten en aan de kust. Globaal genomen zijn 7 op de 10 buschauffeurs aan het werk. Dat komt omdat ACOD alleen actie voert. ACV en ACLVB ondersteunen de actie in Vlaanderen niet. Daardoor zijn heel wat bussen en tramsuitgereden, al is de dienstverlening nu al voor de negende dag op rij verstoord. De Lijn raadt aan om de website verstoring.delijn.be in de gaten te houden voor meer informatie.

Vanmiddag zaten de vakbonden opnieuw rond de tafel. Maar de onderhandelinge leverden geen resultaat op. Donderdag wordt er voor de tiende dag staking op rij gestaakt in onze regio. "Samen met ACLVB heeft het ACOD woensdag eerst door ons gewenste aanpassingen verstuurd bij het voorstel dat we dinsdag na afloop van de verzoeningsvergadering ontvingen van de directie. We kregen vervolgens een uitnodiging voor een gesprek daarover. Daaruit bleek dat het aanwezige directielid echter geen mandaat te hebben om te onderhandelen, enkel om onze opmerkingen te noteren. Er is dus vooralsnog geen akkoord. De stakingsactie gaat dus morgen verder", zegt vakbondssecretaris Marcel Conters (ACOD).