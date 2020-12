Ook vandaag hinder bij De Lijn

Bij vervoersmaatschappij De Lijn was de dienstverlening ook vandaag verstoord als gevolg van een vakbondsactie. In heel Vlaanderen reden er weinig bussen, al viel dat in Vlaams-Brabant nog goed mee.

Sinds gisteren voeren de vakbonden bij De Lijn actie om problemen bij de technische dienst aan te klagen. Ze eisen ook hogere lonen. Net als gisteren had de staking ook gevolgen voor het busaanbod in Vlaams-Brabant, al reden er in het algemeen meer bussen dan maandag het geval was. In Vlaams-Brabant reed ongeveer 70 procent van de chauffeurs en was de staking vooral in het Leuvense goed voelbaar. De directie veroordeelt de vakbondsacties en zegt bereid te zijn tot dialoog.