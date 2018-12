Op tal van plaatsen hinder als gevolg van staking

De nationale actiedag was ook in onze regio goed voelbaar. Aanleiding voor de staking zijn de pensioenmaatregelen van de regering en de groeiende onrust over de koopkracht.

Ook in onze regio werden als gevolg van de staking hier en daar wegen afgesloten of kruispunten bezet. Ook in tal van bedrijven was de staking voelbaar. Zo werd actie gevoerd bij Asco in Zaventem. Over het hele land werd in 260 metaal- en textielbedrijven gestaakt. Ter hoogte van het verdeelcentrum van Delhaize in Zellik was er zelfs een filterblokkade.

Wat het openbaar vervoer betreft, was er niet al te veel hinder bij het spoor. In tegenstelling tot De Lijn, waar wel een verstoorde dienstregeling voelbaar was. In Vlaams-Brabant zijn de gevolgen van zo'n staking meestal heel goed voelbaar en dat is inderdaad het geval in de regio Pajottenland en de druivenstreek. Ook heel wat schoolritten werden geschrapt.

Op de luchthaven van Zaventem ondervindt ook het vliegverkeer hinder. De bagage-afhandelaars geven ruim gevolg aan de oproep tot staking. Brussels Airport raadt passagiers aan om zoveel mogelijk alleen maar met handbagage te reizen. Ook bij verschillende bedrijven op de goederenluchthaven Brucargo zijn er stakingen.