Open VLD Brussel wil metro en tram doortrekken tot in Vlaamse Rand: "Al genoeg problemen"

“Trek de tram- en metrolijnen door tot in Vlaams- en Waals-Brabant.” Deze oproep lanceert Open VLD Brussel naar aanleiding van de Week van de Mobiliteit. Samen met een pak andere voorstellen, onderzoekt de liberale partij hoe de mobiliteit in en rond de hoofdstad beter kan.

Open VLD nam de zone “Brupass XL” onder de loep, dat is een zone van 11 kilometer rond Brussel waar sinds een paar jaar ook openbaar vervoer vanuit Brussel langsrijdt. “Die zone telt 7 treinstations en bijna 200 busstations van De Lijn en TEC. Maar het kan nog beter,” zegt Brussels parlementslid Carla Dejonghe. Open VLD wil daarom een integraal mobiliteitsbeleid voor de hele regio Brussels Metropolitan uitwerken. Zodat bijvoorbeeld ook jobs makkelijker worden ingevuld. “In sommige bedrijvenzones in de Vlaamse Rand zijn laaggeschoolde profielen nodig. Die zijn er in Brussel. En in Brussel heeft men hoogopgeleide profielen nodig die je vooral in Vlaanderen vindt,” klinkt het.

In de Vlaamse Rand zijn ze niet happig op het doortrekken van de Brusselse metrolijnen. Dat concludeert VRT na een rondvraag. Eén van hen is Willy Segers (N-VA), burgemeester van Dilbeek. “Als de Brusselse metro wordt doorgetrokken tot in Dilbeek, krijgen wij nog meer met grootstedelijke problemen te maken”, zegt hij. Daarbij verwijst hij naar de druk op de woningmarkt, maar ook naar samenlevingsproblemen zoals verkeersoverlast en netheid.