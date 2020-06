Openluchtzwembad de Lammekes wordt na de zomer gesloopt

De sloop van het openluchtzwembad De Lammekes aan de Veldkantstraat in Grimbergen zal na de zomer gebeuren. Voorzitter Tom Gaudaen van het Autonoom Gemeentebedrijf zegt dat de zone sowieso een nieuwe recreatieve functie zal krijgen, maar pas tegen de zomervakantie wordt de knoop doorgehakt. Een studiebureau is volop bezig met het opmeten van de percelen en de voorbereiding van de afbraak.

De beslissing om het openluchtzwembad De Lammekes te sluiten, werd begin maart vorig jaar al genomen. De reden? Het structureel verlies van het zwembad, het niet vinden van voldoende redders en de torenhoge kosten om het opnieuw te mogen openen. “De laatste keer dat hier gezwommen is, dateert van in 2017”, zegt schepen en voorzitter Tom Gaudaen van het Autonoom Gemeentebedrijf dat met de afbraak is belast.

“Het openluchtzwembad opende in 1976, maar sindsdien zijn er al vele honderdenduizenden euro’s gespendeerd om het open te houden. Zo moet het voldoen aan de strenge Vlarem-normen. En nu is het financieel niet meer doenbaar om het nog open te houden. Ik ken geen enkele gemeente die zelf nog een openluchtzwembad uitbaat, de provincie’s en Vlaamse overheid doen dat wel nog.”



Sloopvergunning



“De beslissing om het complex te slopen, dateert inderdaad van vorig jaar,” bevestigt burgemeester Chris Selleslagh. “Maar we moesten hier van nul beginnen. De hele site moest worden opgemeten en in kaart worden gebracht, want er waren geen gedetailleerde plannen van de percelen. De sloop is effectief voorzien voor na de zomervakantie. Tegen dan hopen we de sloopvergunning te hebben. Er zullen een aantal materialen, zoals de kuip in inox, kunnen worden gerecupereerd en die opbrengsten worden van de sloopkosten afgetrokken. Alles zal worden gesorteerd en worden afgevoerd.”

Het studiebureau kreeg ook de opdracht om mogelijkheden voor herbestemming na te gaan. “Het ligt in recreatiezone en krijgt dus ook die functie. Er zijn verschillende mogelijkheden, tegen het begin van de zomervakantie wordt de knoop doorgehakt”, besluit de burgemeester.