Opnieuw drie ziekenwagens naar Oekraïne dankzij Pater Karel en oud-scouts Grimbergen

Dit keer vertrokken de ambulances vanuit Merchtem, omdat verschillende verenigingen en de parochie van Merchtem dit project mee ondersteund hebben. Er zijn ook twee scholen gerenoveerd, waaronder de bouw van een schuilkelder voor 300 leerlingen in Tsjernihiv. “Er is ook vijf ton medisch materiaal geleverd”, zegt pater Karel Stautemas. “Er zijn inmiddels meer dan 60 vluchtelingen uit het frontgebied naar ons land gebracht via de hulpkonvooien die we zelf op het getouw hebben gezet met de oud-scouts.”