Opwijk start steunfonds voor slachtoffers brand

De gemeente Opwijk richt een steunfonds op voor de slachtoffers na de verwoestende brand gisteren in het appartementsgebouw in de Kloosterstraat. Acht appartementen gingen volledig in de vlammen op, nog eens 26 andere zijn tijdelijk onbewoonbaar.

Gisteren kwamen al heel wat Opwijkenaren langs met nachtkledij, babyspullen en toiletgerief voor de getroffen bewoners. Door het grote aanbod heeft de gemeente het inzamelpunt vervroegd gesloten. “Na rondvraag bij de slachtoffers lijkt de nood aan materiële zaken op dit moment eerder beperkt. Om te vermijden dat de slachtoffers overstelpt worden door kledij, huisraad en speelgoed, heeft het gemeentebestuur een steunfonds opgericht waar iedereen een bijdrage kan storten”, zegt burgemeester Inez De Coninck (N-VA).

Bij alle bewoners gingen heel wat persoonlijke spullen verloren. "Als zou blijken dat de komende weken toch specifiek nood is aan huishoudelijk gerief of iets anders, doen we een oproep via onze gemeentelijke website en facebookpagina", aldus de Opwijkse burgemeester. "Verschillende verenigingen zijn intussen ook bezig met acties op poten te zetten om de slachtoffers een warm hart toe te dragen. We vragen om alle acties te melden aan het evenementenloket en via deze website."

Giften kunnen gestort worden op de noodrekening van Gemeentebestuur Opwijk: BE70 0910 2245 5125 met mededeling: Fonds brand Kloosterstraat.

Foto: Kevin Verwimp