Organisaties zoeken vrijwilligers op beurs eerstelijnszone Amalo

Net als de rest in Vlaanderen is er in onze regio een nijpend tekort aan vrijwilligers. Daarom is de beurs die eerstelijnszone Amalo organiseert belangrijk. De beurs in ’t Jass in Asse is de eerste die de eerstelijnszone op poten zet en is gericht naar potentiële vrijwilligers in Asse, Merchtem, Affligem, Liedekerke en Opwijk. “Als we niet voldoende vrijwilligers vinden, komen bepaalde taken van welzijnsorganisaties in het gedrang”, zegt Saskia Moens van de Eerstelijnszone Amalo. “In een woonzorgcentrum bijvoorbeeld, waar vrijwilligers vaak instaan voor de vrijetijdsactiviteiten van de bewoners.”

Voor de organisaties zijn nieuwe vrijwilligers dus meer dan welkom. “Ze maken volwaardig deel uit van onze werking”, zegt Frank Decorte van Hof Ter Waarbeek. “Wij zijn een woonzorgcentrum dat bruist van het leven. Het zijn dikwijls die vrijwilligers die extra pit in de werking brengen.” Katrien van De wereld van Indra vult aan: “Vrijwilligers verlichten ons werk. We hebben een extra paar handen. Bovendien vinden we het belangrijk dat die mensen hun eigen krachten en talenten kunnen inzetten.”