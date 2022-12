Overname Metro-winkels rond, toekomst Makro blijft onzeker

De Nederlandse groothandelsreus Sigro neemt 10 van de 11 Metro-winkels in ons land over, een elfde winkel komt in handen van de West-Vlaamse groep Horeca Totaal. Voor de zes Makro-winkels is er nog steeds geen oplossing.

De overname van de Metro-vestigingen wordt in vakbondskringen vrij goed onthaald, maar bij Makro blijven de werknemers in onzekerheid leven. Het gaat in totaal om 6 winkels, waarvan er zich 2 in onze regio bevinden, namelijk in Sint-Pieters-Leeuw en Machelen. Voor de 1200 mensen die er werken is er nog geen oplossing. Tot 14 januari is er nog bescherming tegen schuldeisers, nadien kan in principe elke schuldeiser een claim indienen die kan leiden tot een faillissement van Makro.