Paard overleden door vuurwerk: “Hopelijk beseffen mensen wat ze aanrichten”

In de Kampenhout is tijdens de nieuwjaarsnacht een paard gestorven in een weide als gevolg van het afsteken van vuurwerk. Het dier kreeg een hartstilstand door een schrikreactie. Nochtans is het afschieten van vuurwerk verboden in Kampenhout.

Zoals elk jaar tijdens oud op nieuw stond de eigenaar van Didee bij zijn paarden om ze te kalmeren als er iets zou voorvallen, maar tevergeefs. “Er was niet veel te merken van het verbod op vuurwerk in Kampenhout”, vertelt zijn kleindochter Niki Peeters. “Ik vond dat de knallen luider waren dan andere jaren. Ik ben er zelf ook wakker van geworden. De dieren zijn dan ook telkens zeer onrustig. De paarden zijn beginnen lopen in de wei. Onze merrie Didee heeft iets aan haar hart gekregen van de schrik en is door de poten gezakt.”

Voor Didee kon geen hulp meer baten. “Dieren kennen dat gewoon ook niet vuurwerk”, vervolgt Niki. “Het is ook iets dat praktisch maar één keer per jaar gebeurt. Ze weten dus niet wat er gebeurt. Ze horen enkel de luide knallen en ervaren dus heel veel angst. Sommige mensen zeggen dat je ze moet binnenzetten. Maar dan was ze misschien uitgebroken of meteen bezweken van de schrik.”

Niki hoopt toch dat er een mentaliteitswijziging komt. “Ik hoop gewoon dat mensen beseffen wat ze aanrichten. Het is erg dat wij zo ons jaar moeten beginnen. Als er geen vuurwerk was geweest, had zij hier vandaag zeker nog rondgelopen. Ik heb vroeger ook altijd met haar gereden. Zij is hier geboren samen met haar zusje. En zij blijft nu alleen achter. Het is moeilijk… Iedereen, en zeker mijn grootvader, is enorm zwaar aangeslagen.”