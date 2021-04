Paaspauze loopt af, scholen opnieuw open

Na drie weken openen de scholen opnieuw hun poorten. Voor een deel dan toch, want de oudste leerlingen van het secundair onderwijs blijven voorlopig deeltijds afstandsonderwijs volgen. In een open brief pleiten zo’n vijftig kinderartsen en jeugdpsychiaters voor een volledige heropening van de scholen.

De open brief gaat uit van de ‘Belgian Pediatric COVID-19 Task Force’, een orgaan dat de Risk Assessment Group en Sciensano adviseert. De task force dringt aan op een volledig heropening omdat ze toenemende gezondheidsproblemen opmerken bij jongeren. “De gezondheidsschade bij jongeren gaat in stijgende lijn onder de vorm van lusteloosheid, prikkelbaarheid, eenzaamheid, verlies van motivatie en stijgende stress”, staat te lezen in de open brief. “Onze gezondheidsdiensten worden overspoeld door zorgwekkende problemen bij jongeren.”

De kinderartsen en psychiaters wijzen onder meer op de toename van automutilatie, obesitas, intrafamiliaal geweld, suïcidepogingen en overmatige blootstelling aan schermen. De open brief sterkt de wil van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) om het onderwijs zo snel mogelijk volledig te openen. Weyts trekt het derde trimester op gang samen met de scholieren van GO! Campus Wemmel. De leerlingen en het personeel tonen in de sportafdeling en de bakkerijafdeling hoe ze het beste maken van de coronaomstandigheden.