Palliatieve thuiszorgorganisatie Omega trekt aan alarmbel: "Bijna failliet"

Omega, een organisatie uit Wemmel die ongeneeslijk zieke patiënten thuis begeleidt in hun laatste levensfase, trekt aan de alarmbel. Er is geen geld meer om pijnpompen en ander medisch materiaal te kopen. Gelukkig springt alvast de Rotary Service Club van de regio Gaasbeek-Pajottenland in de bres, maar dat is niet voldoende.

Omega-verpleegster Patricia komt voor het eerst over de vloer bij een koppel uit Herne dat gebruik wil maken van palliatieve thuiszorg. "Ons takenpakket is vooral om voor comfort te zorgen voor de mensen. We kijken niet naar de kwantiteit maar naar de kwaliteit van het leven. We hebben dat niet in de hand, we zijn verpleegkundigen, geen dokters, geen specialisten, geen oncologen. Maar de tijd dat mensen tussen ons nog zijn, of dat nu een lange of korte periode is, daar moet geen rekening mee worden gehouden. Het moet comfortabel zijn," zegt ze stellig.



Praktische tips en mentale steun krijgen, daar hopen Lea en Leon op. Het koppel wil alleen anoniem en onder een schuilnaam met ons praten, omdat de ziekte van Leon al zwaar genoeg is om dragen. "Ik denk dat ik een groot vertrouwen mag hebben in die mensen, dat zij ons zullen helpen waar nodig is. Wat we zelf kunnen, zullen we zelf proberen om andere mensen niet ten laste te zijn. Maar wij hopen op hulp indien nodig," klinkt het.



Bijna failliet

Maar die hulp staat onder druk. Dat zei euthanasie-expert en voorzitter van Omega vzw Wim Distelmans op de jaarlijkse Omega-dag, die deze week plaatsvond in Gooik. Ondanks steun van de Vlaamse overheid en Kom op tegen Kanker geraken de financiële middelen uitgeput. "Wij moeten al 35 jaar bijklussen en pensenkermissen organiseren enzovoort om rond te komen en dat lukt aardig goed, behalve de laatste twee jaar waar we echt een financiële put hebben en dus quasi failliet," legt Distelmans uit. Eén van de oorzaken is dat de overheid haar subsidies niet indexeert. Maar Distelmans wijst ook naar de Vlaamse regering die een tandje zou kunnen bijsteken. "Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (cd&v) is ons welgenegen, maar zij is vaak met de handen gebonden aan haar coalitiepartners."

Rotary springt bij

Daarom springt de Rotary Service Club van Gaasbeek en het Pajottenland in de bres om pijnpompen te kunnen aankopen. Die zijn broodnodig, vindt Nancy van de Rotary Club. Zij is al meer dan 36 jaar zelfstandig verpleegkundige en kent de werking van de vzw goed. En sinds ze in januari haar vader verloor, weet ze ook persoonlijk wat Omega kan betekenen.- "Ik kreeg veel steun, Omega was er toen mijn papa het niet meer zag zitten en ook mijn mama en ikzelf kregen een luisterend oor. Ook qua pijnmedicatie voor papa hebben ze goed geholpen. Wat die werking doet, klopt helemaal."

Meer info of een gift doen voor Omega kan via deze website.