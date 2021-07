Parket gaat terugkerende reizigers en luchtvaartmaatschappijen strenger controleren

Het parket Halle-Vilvoorde gaat luchtvaartmaatschappijen en terugkerende reizigers op de luchthaven van Zaventem strenger controleren. Reizigers die niet in orde zijn met hun documenten, moeten onmiddellijk 250 euro betalen. Maatschappijen die hun reizigers niet controleren, riskeren boetes tot 48.000 euro. “Het doel is duidelijk: veilig kunnen reizen en de coronacrisis in België mee onder controle houden”, zegt Procureur des Konings Ine Van Wymersch.

Het parket van Halle-Vilvoorde zal samen met de luchthavenpolitie gerichte acties doen om zowel reizigers als maatschappijen te controleren. “Uit eerdere acties is gebleken dat de overgrote meerderheid perfect in orde is en alles in het werk stelt om op een veilige manier te reizen”, zegt procureur Ine Van Wymersch. “We stellen evenwel vast dat een aantal vervoerders weinig tot geen controles uitvoeren en hierdoor hun verplichtingen niet nakomen.”

Daarom verstrengt het parket Halle-Vilvoorde z’n aanpak. “Een aantal luchtvaartmaatschappijen kreeg de afgelopen maanden al een waarschuwing. De tijd van waarschuwen is nu voorbij. Maatschappijen die het nalaten de documenten van reizigers te controleren, riskeren boetes tot 48.000 euro”, zegt Procureur des Konings Ine Van Wymersch. “Wanneer verschillende reizigers van een bepaalde vlucht niet beschikken over de verplichte attesten en formulieren, kan dat erop wijzen dat er geen controle is geweest.”

Ook reizigers die niet in orde zijn, worden voortaan strenger aangepakt. “Zij moeten onmiddellijk een boete van 250 euro betalen. Als de reiziger weigert te betalen of de inbreuk betwist, wordt die gedagvaard voor de politierechtbank”, aldus Van Wymersch. “Als we vaststellen dat het PLF-document vervalst werd, spreken we van valsheid in geschrifte en volgt een boete van 750 euro. In dit geval wordt een reiziger doorverwezen naar de correctionele rechtbank als die niet betaalt of de inbreuk betwist”, besluit Van Wymersch.