Parking station Zaventem bijna klaar

In Zaventem is de parking aan het station zo goed als klaar. Door allerlei problemen duurde de aanleg maar liefst drie jaar. De parking telt 46 parkeerplaatsen.

Nadat de werken voor de heraanleg van de parking aan het station in Zaventem in 2020 begonnen, ging de aannemer failliet. Er werd een curator aangesteld, maar ook die ging failliet. Daardoor sleepte de heraanleg van de parking lang aan en zat het dossier muurvast. Pas begin dit jaar mocht de gemeente Zaventem de zaak naar zich toetrekken en kwam er schot in de zaak. De parking is nu zo goed als afgewerkt.