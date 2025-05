Brussels Airport Company doet het alweer beter dan vorig jaar

23,6 miljoen reizigers ontving de luchthaven in Zaventem vorig jaar. Dat waren er nog steeds tien procent minder dan voor de coronapandemie, maar de luchthaven is op de goede weg.

Zowel het aantal passagiers als het vrachtvervoer blijft namelijk stijgen. Het bedrijf boekte dan ook een recordomzet. In 2024 draaide Brussels Airport Company een bedrijfsomzet van zo'n 784 miljoen euro. De nettowinst bedroeg 91 miljoen euro. Dat is zowat de helft meer is dan vorig boekjaar, maar geen record.

CEO van Brussels Airport Company, Arnaud Feist, leverde goed werk in de vijftien jaar dat hij in dienst is. Woensdag raakte bekend dat de topman ook de komende zes jaar zijn functie zal uitoefenen.