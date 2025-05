Speelplaatstumult krijgt staartje: Kompaz stuurt twee leerlingen weg

In januari liep een geschil tussen Kompaz-leerlingen uit de hand. Twee externe jongeren verschaften zich toegang tot de school. Bovendien zou er met stenen zijn gegooid. De politie kon snel ingrijpen.

Voor drie leerlingen van Kompaz krijgt de affaire nu een staartje. Twee van hen moeten de school verlaten, de derde wordt intensief opgevolgd. “We hebben dit incident van bij het begin ernstig genomen”, vertelt directeur Rob Caers. “Zoiets laat je niet zomaar passeren. Het is belangrijk dat leerlingen zich veilig voelen op school, en daarom zijn er intussen maatregelen genomen. Twee leerlingen zijn definitief van de school verwijderd na een grondige procedure. Er is ook een derde jongere die we van nabij opvolgen.”

Caers betreurt dat het incident aanleiding gaf tot een vertekend ‘onveilig’ beeld van de school en zelfs van Zaventem als onderwijsgemeente. “Dat is jammer, want het strookt niet met de realiteit. Kompaz blijft een school waar veel goede dingen gebeuren, waar leerlingen kansen krijgen en zich ontwikkelen.”