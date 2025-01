Directie Kompaz schorst vier leerlingen preventief nadat onbekende jongeren op school binnendringen: “Onaanvaardbaar want tragedie in station toont dat het fataal kan aflopen”

Het voorval speelde zich af tijdens de speeltijd na de middagpauze. Er ontstond plots tumult. “Twee jongeren van zowat 18 jaar kwamen zonder toestemming het schooldomein op, waarschijnlijk om een geschil tussen enkele leerlingen te helpen beslechten”, legt Rob Caers, directeur van de school, uit. “Volgens een getuige zou een van hen een steen in zijn hand hebben gehad maar dat is nog niet bevestigd. Het is uiteindelijk niet tot een vechtpartij gekomen, maar we mogen er niet aan denken wat er zonder snel ingrijpen van ons personeel en de politie zou gebeurd zijn. De politie kon één van de twee arresteren, de andere wist te ontkomen.”

Vier leerlingen van ongeveer 15 jaar uit het derde jaar werden tijdelijk geschorst. “Het is een preventieve maatregel die we nemen om de rust en veiligheid binnen onze school te bewaren terwijl het onderzoek loopt”, legt Caers uit. ”Ze zijn ook door de politie als getuigen ondervraagd. Dit soort gedrag is dan ook volstrekt onaanvaardbaar. Het feit dat deze jongeren de school zijn binnengedrongen, maakt het extra zorgwekkend.”

“We willen zeker zijn van wat er is gebeurd voordat we verdere maatregelen nemen. Maar als blijkt dat onze leerlingen betrokken waren, zullen we streng optreden. Tuchtmaatregelen kunnen variëren van tijdelijke schorsing tot definitieve uitsluiting. Wij willen niet het risico lopen dat zo’n situatie verder escaleert.” De schorsing kan tot tien dagen verlengd worden indien nodig. “Maar we hopen dat het onderzoek tegen het einde van de week rond is.”

Flashback naar 2023

Het incident roept ook pijnlijke herinneringen op aan het drama dat zich in mei 2023 in Zaventem afspeelde, toen een ruzie tussen jongeren escaleerde en eindigde met een dodelijk ongeval op de treinsporen. “We hebben hier inderdaad eerder een tragisch voorval meegemaakt. Dat heeft diepe wonden geslagen in onze gemeenschap”, zegt Caers. “Sindsdien zijn we extra alert. Dat dit soort situaties fataal kunnen aflopen, hebben we toen helaas gezien. Ook daar is dat geëscaleerd van een ruzie in een klas tot het drama dat we gehad hebben. Bij sommigen zit dit blijkbaar niet meer zodanig prominent in het geheugen dat ze niet snappen tot wat zoiets kan leiden.”

De vier leerlingen zijn niet speciaal bekend als zijnde ‘probleemgevallen’ volgens Caers. “Maar we nemen geen halve maatregelen als het op veiligheid aankomt. Het staat in onze schoolvisie dat wij leerlingen maximaal willen ontplooien in een veilige omgeving. Sorry, dan pikken we eenvoudigweg niet dat er jongeren op het schooldomein komen die hier niks verloren hebben.”

2 meisjes aangereden

De school zat dinsdag even in het oog van de storm want op bijna hetzelfde moment vond nog een ander incident plaats: twee meisjes uit het zesde jaar werden op het zebrapad net buiten de school aangereden door een bestelwagen van de gemeente. “Er is geen verband tussen deze twee incidenten, hoewel dat op sociale media al snel werd gesuggereerd. Gelukkig hebben de betrokken leerlingen geen blijvende verwondingen opgelopen en zijn ze veilig thuis”, verduidelijkt Caers. “Ze zullen wel een tijdje afwezig blijven.”

Brief naar de ouders

Om verdere geruchten de kop in te drukken, stuurde de school een brief naar de ouders van de leerlingen. “We begrijpen dat dit soort incidenten onrust kan veroorzaken. Daarom hebben we de ouders geïnformeerd om de situatie te duiden en duidelijk te maken dat we alles doen om de veiligheid van onze leerlingen te waarborgen.”

De school werkt voor het onderzoek nauw samen met de politie. “Wij gaan alles grondig uitpluizen en de ouders zo snel mogelijk informeren. We willen dat onze school een veilige plek blijft, waar leerlingen zich beschermd voelen en in een geweldloze omgeving kunnen leren. De komende dagen blijft het schoolteam waakzaam”, besluit Caers.